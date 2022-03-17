伊莉莎白皇后大賽將不抵制俄國音樂家

文/MUZIK

儘管俄烏戰事仍然嚴峻，世界許多國家紛紛加入抵制俄國的行列，但對於音樂或其他的文化藝術項目來說，是否要將俄國排除在外，一直是個沒有共識的議題。日前，比利時伊莉莎白女皇國際音樂比賽，就宣布今年將進行的大提琴賽事，不會排除俄國音樂家參與。

這項從1937年就開始舉辦的賽事，是古典樂界中最具有代表性的活動之一。在聲明中，主辦單位表示，他們嚴正的抗議俄國入侵烏克蘭的軍事行為，同時也對目前正在受難的烏克蘭人致上最深刻的關懷。但同時，他們也認為，這項賽事向來標榜的就是音樂藝術應該不受到任何的地緣、政治，以及其他不平等歧視的影響，即便在冷戰時期，他們也歡迎各種族國籍的音樂家們，在這個舞台上展現他（她）們的才華，也因此，今年他們也將不例外的歡迎各國音樂家，包含俄國的音樂家們，前來參與賽事。

此外，主辦單位也認為，當許多組織單位認為在文化藝術上應該要有抵制的行為來表達對俄國的抗議，他們將會用文化藝術來團結各個種族，化解對立，解放仇恨，更表示音樂家或藝術家們，沒有責任為自己國家政府所做的決定和行為負責。

伊莉莎白女皇大賽並不是第一個發表不抵制俄國音樂家的組織，在稍早，美國的范克萊本鋼琴大賽已經宣布將接受俄國音樂家的報名參與。但也有持不同意見例如像是都柏林鋼琴大賽，就不允許俄國音樂家的參與，而理由是音樂家們也有責任，要監督其政府國家，在不平的時代中為和平發聲。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》