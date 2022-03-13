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愛丁堡藝術節任命首位女性總監

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

現年34歲的蘇格蘭小提琴家貝內代蒂（Nicola Benedetti）即將於今年十月正式就任愛丁堡國際藝術節（Edinburgh International Festival）的總監，這也將是這個藝術節史上的第一位女性總監。

畢業於曼紐因音樂學院，並曾受教於創辦人本人，貝內代蒂十六歲就獲得BBC年度年輕音樂家賞的頭銜，爾後活躍於樂壇，除了傳統的古典曲目之外，她更專注於新創作的演出發表，由她演奏，爵士大師馬沙里斯（Wynton Marsalis）所創作的小提琴協奏曲，更是拿下了2020年的葛萊美獎。此外，貝內代蒂也熱衷於推廣教育，她所成立的基金會透過各種線上與現下的教學方式，傳遞古典音樂及小提琴演奏的知識。

1947年創立的愛丁堡國際藝術節，是蘇格蘭地區最重要的且最知名的藝術表演活動，每年都能吸引大量的觀眾及藝術家們前來參與。藝術節的董事會主席Keith Skeoch對於新總監的任命這麼說道，｢貝內代蒂充分的反映出了藝術節的精神，在走向國際化及多元化的同時，也保留著蘇格蘭本身的文化傳統。我們深信在她的領導下，未來這個藝術節將會帶來更多豐富且創新的元素。｣

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