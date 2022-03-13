烏克蘭重要歌劇院設施被炸毀

文/MUZIK

烏克蘭東北方的城市哈爾科夫（Kharkiv）日前遭受俄軍猛烈的轟擊，死傷無數，而市內最重要的表演藝術場館也無法幸免於難。

哈爾科夫是烏克蘭第二大城，也是全國境內最重要的學術及表演藝術中心。而位於市內自由廣場上的州立歌劇院及芭蕾舞劇院有遭到炸彈轟炸，兩個可容納一千五百人及四百人的表演場館都受到嚴重損毀。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在對歐盟領導人的視訊會議中說道，俄國對於哈爾科夫的攻擊已經是戰爭罪犯的行為，因為城中有超過二十所的大學及無數的平民設施如今都受到災害。而對於自由廣場的轟炸更是沒有理由，因為這裡沒有任何的軍事設施，也不該成為戰爭的目標。

澤倫斯基也稱俄國的攻擊正是烏克蘭捍衛自由所要付出的代價，如今他也將全國各個公有地廣場重新命名皆為自由廣場，以表達烏克蘭人民對自由民主的崇望，以及願意付出任何代價來捍衛她的決心。

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