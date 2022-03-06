女力再現 紐西蘭交響樂團任命新任首席指揮

文/MUZIK

圖片來源©RoxCox

紐西蘭籍指揮家Gemma New正式被紐西蘭交響樂團（New Zealand Symphony Orchestra）任命為首席指揮兼任藝術顧問，任期三年直到2024。

目前擔任美國達拉斯交響樂團助理指揮的Gemma New，畢業於美國琵琶蒂音樂學院，曾擔任過聖路易交響樂團的駐團指揮，新澤西愛樂的助理指揮，並曾在杜達美所成立的指揮學院中學習，她並在去年（2021）獲得蕭提國際指揮大賽的首獎。

NZSO的行政總監Peter Biggs對於樂團這項新的任命表示興奮，他說Gemma目前是國際樂壇上炙手可熱的新星指揮，樂團能夠與她達成協議相當幸運，而她在專業上的能力以及經驗，將會對樂團有非常大的助益。

而今年也是NZSO成立75年，樂團在這位新任首席指揮的帶領下，將於八月和小提琴家希拉蕊韓（Hilary Hahn）合作系列音樂會，同時並演出紐西蘭作曲家John Psathas的新創作和莫札特的《安魂曲》，來慶祝樂團生日。

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