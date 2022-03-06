美版Eurovision歌唱大賽 即將登場

文/MUZIK

根據新的消息，喜歡古怪流行音樂、嚇人衣裝、瑣碎地緣政治的美國粉絲，將很快可以在美國版的Eurovision音樂比賽 「 American Song Contest」 上共聚一堂。

這個鋪張華麗、名稱卻平淡乏味的美國歌唱比賽，會有來自50個州、華盛頓特區及美國五個海外領地的參賽者，以取自歐洲原版節目的方式同臺競爭。

除了音樂，原版節目還呈現政治與文化上對立的國家如何評價對手的音樂作品，令人垂涎，這也是Eurovision歌唱大賽長久受到觀眾歡迎的關鍵要素。

德州與紐約，可以視為傳統保守派與自由派美國人如何彼此厭惡的先例，就像俄國雖然喜歡，但過去多年，仍要避開西歐音樂那樣。

這也給了美國各州展現自己對其它州敬意的機會。在歐洲，斯堪地納維亞國家傾向彼此給讚，更複雜的同類情況，則是前蘇聯成員國形成的聯盟。

地緣政治衝突時期，某些被視為壞蛋的國家一直苦於掙扎——包括2003年入侵伊拉克的英國。在美國，佛州州長Ron DeSantis率領的疫苗陰謀論者與反口罩者十字軍，則可能會讓人們對來自這個陽光之州的歌手心生反感。

自1956年以降的數十年來，Eurovision歌唱大賽累積了數百萬粉絲，其中有些人頗為諷刺性地參與其中。在長達整晚的決賽之前，會先有兩場比較少受關注的準決賽，每個國家的得分是以音樂產業領導者組成的評審團、公眾投票來決定；但Snoop Dogg與Kelly Clarkson主持的美國版，3月登場之後，則會把賽程拉長到8週（3月21日到5月9日），主辦比賽的NBC尚未公布具體的評分方式。

Eurovision歌唱大賽有時也會成為前衛的展示場：1998年在Dana舉行的比賽，由以色列跨性別歌手獲勝；2019年，兩位男同性戀者接吻的鏡頭登上轉播畫面，也讓同性戀平權支持者為之歡快。當然，這種展示必定也有不那麼愉快的衝突時刻，2016年，烏克蘭奪冠歌曲涉及史達林驅逐克里米亞韃靼人的歷史，就引爆了俄羅斯的怒火。

就算不提政治，以美國廣大的幅員來講，各地音樂風格的碰撞，也能擦出火花。南方部分地區流行的、充滿皮酒、皮卡，有時還包括所謂女性傳統角色定位的鄉村音樂，或許很符合田納西人的喜好，但在北部就不太適當。近期的民意調查則示，因選戰與政治分裂突顯的社會分歧，讓螢幕上的歌與舞受到了激進者化賽場為戰場的潛在威脅。

不過美版歌唱大賽的創造者、節目執行製作Ben Silverman強調，音樂能療癒身處艱困時刻的美國：「當此美國史上分裂最甚之際，我們面對太多劃分彼此的議題，唯一能團結我們的就是文化。」他或顯樂觀地補述道：「（該賽）能以讚揚多元、獨特，藉著對音樂與歌曲的愛，把人們聚攏、團結起來。」

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