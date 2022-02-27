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2022年 英國將增六百萬古典新鮮人

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

英國皇家愛樂委託進行的一項全國性調查顯示，該國有超過6百萬自認對古典音音樂所知不多的成人，傾向於2022年內聆聽音樂、出席演出，以增加對這個樂種的瞭解。

這個族群裡頭，更有25%的受訪者年紀介於18至35歲之間，顯示略有超過150萬年輕人可能會於今年首次接觸古典音樂。

該研究也指出，有2/3的英國成人計劃於今年進行跨樂種的新嘗試。

皇家愛樂行政總監James Williams認為，雖然經過幾個月的中斷、表演場所閉院、節目取消，人們探索新音樂、挑戰自己、沉迷於興趣的意願仍然一如既往的強大：「音樂是人們生活中不可或缺的重要部分，今日的科技，更讓大家比以往的任何時候，都易於發現或學習新的樂種。」

雖然線上賞樂是疫情之下的首選，但34%的受訪者仍同意舉行地方規模的音樂演出：「就在門前」的表演，是最能鼓勵人們嘗試新樂種的刺激。1/5的人則覺得，政府必須多做些支持英國表演場館的事情。

25%的受訪者也認為，低票價、尤其是給初嘗者的優惠，是一大誘因。

這種給新鮮客的低門檻入場券，已在各種藝術領域逐漸風行，Music in the Round就為首次訂票者提供5英鎊的價格；Classic FM旗下歌劇公司Opera North則讓人以20英鎊的代價，得到歌劇初體驗。

該調查準確指出，英國某些區域的人，包括約克夏與威爾斯，是最有意願嘗試古典音樂的，這些地區卻也有最高比例的人口自承「對古典音樂所知不多」。

Williams一面進一步表示，有累積超過400年的偉大作品等著初入古典之門的樂友，一面懷抱信心地認為，沒有什麼比得上現場表演，調查結果顯示，親赴節目的經驗，是幫助人們探索新音樂的一大要素。皇家愛樂吸引人的一大長處，就是曲目寬廣，從馬勒到Minecraft、從百老匯到007，涵蓋了大部分聆樂者的喜好：「不論疫情帶來什麼變化，就讓我們期待2022會是音樂愛好者能夠重新持續參加現場節目的一年。」

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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