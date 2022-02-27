皇家大會堂管絃樂團宣布全解封

文/MUZIK

荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團（The Royal Concertgebouw）將於本月25日進行解封音樂會，將不再限縮入場的觀眾人數。這也是樂團自去年十一月荷蘭宣布疫情管制計畫後，第一場不限縮觀眾的售票音樂會。

自去年年底開始，由於荷蘭的疫情不斷升溫，導致當局不得不採取更嚴格的防疫措施，這也使得許多的演出活動，被迫縮減規模，甚至是取消。然而大力道的管制似乎沒有收到很好的效果，反而引起許多的抗議及示威活動。也因此在本月稍早，荷蘭政府已經宣布了放鬆管制的計畫，針對表演活動將採取階段性的放寬，先是管制開放時間，同時要求入場者必須要攜帶疫苗注射證明。而根據大會堂管絃樂團所公布，在25號所進行的音樂會，則將會採取完全開放的方式，也就是不但沒有人數的限制，觀眾也不需要有任何的疫苗注射證明，甚至連口罩也成為非強制執行的項目之一。

除了25號的音樂會之外，官網也發布了接下來將在三月初所進行的系列音樂會，由芬蘭指揮家Santtu-Matias Rouvali代打樂團榮譽總監夏伊（Riccardo Chailly）的音樂會，也將採取完全開放的政策。此外，樂團和荷蘭愛樂管弦樂團共同製作的給青少年音樂會系列，總共吸引了三千名年齡八到九歲的孩童入場聆聽音樂會，也同樣是以沒有管制的方式來進行。

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