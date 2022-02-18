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約翰威廉斯將告別電影配樂舞台

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

現年90歲的電影配樂大師約翰威廉斯（John Williams）日前宣布，除了手上正在進行的兩部電影音樂創作之外，未來將不再接新的配樂計畫了。

不過，這並不表示威廉斯就不再創作，事實上因為新冠疫情，讓這位老大師能有多出來的時間，遠離過往繁忙的電影配樂製作，轉而創作他有興趣的作品，像是寫給小提琴家慕特（Anne-Sophie Mutter）的小提琴協奏曲，又或是起草新的鋼琴協奏曲，以及和另外一位他長年合作的音樂家馬友友，創作大提琴作品。此外，他也花更多的時間，重新去研究莫札特、貝多芬、布拉姆斯等作曲家的音樂，以期能找到更多的靈感與啟發。

威廉斯毫無疑問的是當代最偉大的電影配樂大師之一，他創作生涯共獲得五座奧斯卡金像獎，以及25座葛萊美獎的殊榮。而目前他手上還尚待完成的配樂包括一部由老搭檔史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）童年歲月所改編而成的半自傳電影，以及印第安納瓊斯的系列第五部作品。

根據紐約時報的專訪，威廉斯表示他並不後悔這樣的決定，畢竟電影配樂的高效率製作方式對於他這樣年紀的人來說已不合適。｢通常電影配樂的製作期大約六個月，而依我的年紀，我已經沒有多少個六個月了。｣威廉斯這麼說道。

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