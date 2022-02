睽違一年的等待－朱宗慶打擊樂團 與臺灣擊樂社群再次起步

文/MUZIK

去年5月,由朱宗慶打擊樂團策劃的「臺灣新聲力」系列,集結上百位打擊樂家,展現臺灣打擊樂界的團結一心,卻因突發疫情而不得不取消。然而,眾人並未忘記當時的約定,今年5月,系列升級為2022「臺灣新聲力+」,以《擊刻風景》、《名家聚擊》與《百人木琴》三檔各具特色的音樂會企劃,於北中南推出六場演出,將在2/15(二)中午12:00於OPENTIX兩廳院文化生活啟售,並至2月底前推出限時8折的早鳥優惠。去年《百人木琴》開賣數日完售盛況猶歷在目,觀眾動作得加快以免向隅!

Together, We are Stronger!

蹲低後跳得更高!臺灣擊樂社群再次集結展現正向音樂能量

藝術總監朱宗慶表示,去年的「臺灣新聲力」系列音樂會,原已進入節目單送印的蓄勢待發階段,卻因疫情升級而忍痛取消:「當時看著同仁們邊在眼裡含著淚水,邊快速接續各種應變計畫,令人相當不捨。」然而他總相信,在最艱難的時候,仍選擇守住希望,「天總是攏會光」。隨著臺灣疫情緩和,表演活動也日漸復甦,朱宗慶打擊樂團除了在年初用擊樂劇場《木蘭》開啟璀璨的嶄新樂季外,更要在5月再次重啟去年的未竟之功,並且抱著「打破重來、打破重煉」的精神,用「臺灣新聲力+」的升級版內容,告訴觀眾臺灣擊樂社群不只是從疫情中站了起來,而且跳得更高、更遠!Together, We are Stronger!

▲在《擊刻風景》音樂會中,朱宗慶打擊樂團透過經典與新創曲目,展現音樂瞬間產生的風景片刻。

朱宗慶打擊樂團專場演出《擊刻風景》,精選三首當代擊樂作品:楊祖垚〈隱形循環〉以「圓」為出發點,找尋東方哲學與西方理論的幾何交集;湯摩.亞里〈印巴圖塔的旅程〉則用擊樂敘述14世紀朝聖者的旅程,展現出伊斯蘭教國家的中古世紀風景;赫曼.柯肯〈拼貼風景〉則使用了即興音樂與影像的搭配,讓每場演出都是一套全新的片段創作。除此之外,更要世界首演兩首新作:黃思瑜〈女媧〉講述母神的補天造人,擊樂的敘事功力表現出傳說的風景片片;〈不聞鐘聲,唯有風雨〉則是集合了藝術家董陽孜✕作曲家賴德和✕多媒體藝術家周東彥三位名家,一同展現打擊樂與多媒體之間的即刻呼應,並獻給受困於疫情兩年的世界,用「拈花微笑」的佛祖啟示,帶給世人內心慰藉。

同時,去年就凝聚臺灣擊樂社群力量的演出規劃《名家聚擊》,今年當然不會在「臺灣新聲力+」缺席,邀請楊璧慈、吳國瑄、林雅雪、葉靜怡、孫名箴、張方鴻、鄭雅心、陳又誠等人號召8組臺灣優秀打擊樂家,合作演出8首由賴德和、洪千惠、李慧、林京美、劉韋志、蔡昀恬、蔡文綺、陳廷銓等臺灣作曲家的創作,曲目巧妙各異,實力各自精采,展現的是同為一心的臺灣擊樂力量!

▲集結臺灣擊樂社群真摯情感的《百人木琴》,睽違6年壯闊再現!

眾人去年就引頸期盼的《百人木琴》音樂會,邀集100位臺灣優秀打擊樂家,50台木琴同台獻藝,並邀請臺灣鼓王黃瑞豐特別演出,串連起臺灣擊樂社群的真摰感情。更難得一見的是,朱宗慶、連雅文與徐伯年三位資深打擊樂家共同攜手,分別擔任《百人木琴》的指揮大任,展現出臺灣擊樂社群在多年的共同推動下,培育出無數的音樂人才,已然成為世界擊樂發展重鎮。

睽違一年的等待,「臺灣新聲力+」將於5月27日由朱宗慶打擊樂團專場音樂會《擊刻風景》正式展開,並且透過串連8組優秀臺灣打擊樂家的《名家聚擊》,以及全由臺灣擊樂好手組成的《百人木琴》,展現出臺灣擊樂社群走過疫情風雨,重新綻放的生命力,更透過不同世代的交會,激盪出「臺灣模式」的社群凝聚力,以藝術為社會帶來更多正向與美好!Together, We are Stronger!

【2022「臺灣新聲力+」系列音樂會】

《擊刻風景》

5/27(五)19:30 臺北 國家音樂廳

6/03(五)19:30 高雄 衛武營國家藝術文化中心音樂廳

6/04(六)19:30 臺中 臺中國家歌劇院大劇院

演出單位:朱宗慶打擊樂團

《名家聚擊》

5/28(六)14:30 臺北 國家音樂廳

演出單位:8組臺灣優秀擊樂家

《百人木琴》

5/29(日)14:30、19:30 臺北 國家音樂廳

演出單位:朱宗慶打擊樂團、臺灣優秀擊樂家等100位擊樂好手

※詳細節目資訊請洽 朱宗慶打擊樂團官方網站 。

※購票請洽 OPENTIX兩廳院文化生活 。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》