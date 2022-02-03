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鋼琴隨手彈！東京山手線舉辦藝術節

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

東京山手線從本月中起至三月，將舉辦為期50天的音樂及藝術展演活動，名為《HAND！in YAMANOTE LINE》，期間將會有各項裝置藝術，還將在公共空間擺放鋼琴，供大眾免費彈奏。 自從去年舉辦的《山手線音樂藝術五十天》活動獲得好評，今年日本東鐵路公司（JR EAST）決定續辦，希望帶給通勤的大眾在繁忙的生活中，不一樣的調劑。

活動大致分為三個部分，首先是免費的鋼琴彈奏體驗，將會在高輪站以及介於有樂町及新橋站之間的日比谷站廣場，放置兩台免費讓人彈奏的鋼琴。這兩台鋼琴也會以裝置藝術的方式呈現，高輪站的鋼琴名為《車站之琴》，琴身上的繪畫來自於去年夏天所舉辦的「5 Days CITY」活動中所產出的圖案；而日比谷站的鋼琴則是由山葉鋼琴提供，琴身的繪畫來自於藝術家植田志保之手，名為《愛之琴》，這也是他在2018年的一場活動中，根據現場演奏的琴音所即興完成之作。

另外在展覽的部分，則將會以上野車站為中心，擴展到周邊的美術館，展出各項的視覺藝術作品。最後則是《東京感動線》的特別列車計畫，從一月到二月初每天會有一班列車，車內將會播放特別的音效，靈感來自於山手線所行使時周圍環境的聲響，同時也會透過車內廣播，簡介山手線及各站的歷史和發展經過。

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