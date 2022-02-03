17年來頭一遭 美國CD銷量回升

文/MUZIK

CD在錄音產業中失寵多年、銷量連年下滑，在黑膠、甚至是卡帶的復興之中，更顯前途黯淡。但2021年，緣於超級巨星們發行零售獨家收藏片及復刻片，加上Adele千呼萬喚始出來的《30》、Taylor Swift三張、BTS的兩張新發行拉抬，CD銷量竟然止跌反升，呈現17年來的首度上漲。

根據MRC Data發布的 美國2021年終報告 ，去年仍在復興勢頭上的黑膠，銷量增長了51.4%，帶動美國整體專輯銷售上揚6.3%——這也是10年以來實體專輯銷量首次正成長。雖然CD銷量從MRC開始統計的1991年至今，第一次被黑膠追過，但仍然獲得1.1%的增幅，打破了2004年以來的下滑趨勢。

當然，這回CD銷量從2020年的4020萬，微幅成長到2021年的4060萬，與17年前的規模完全不可同日而語，彼時動輒上億的數字（2003年6億3650萬、2004年6億6550萬；Usher、Norah Jones、Eminem就占了1500萬），已經離大家很遠很遠了。

制霸 2021年電臺播放 的《30》，除了是2021年銷量最高的專輯，也是全年的CD銷售冠軍，近90萬張的成績，占了CD總市場的2%以上，如果不算它，CD在2021年美國市場上的存在感，仍會繼續減低。Taylor Swift三張專輯，都進入MRC的CD年度銷售前六名排行榜；還有BTS兩張也都打入年度銷量前十名的片子，皆頗有貢獻——三者加在一起，便是290萬張、占全年CD銷量的7.1%，推波助欄的，則是零售獨家收藏片的頭銜，加上這類特殊版本收錄的特別曲目、內含T- Shirt、海報或簽名複本的套裝。

CD經歷2020年最大的一次銷量衰退，迫使許多店家在COVID-19疫情初期關門大吉，卻在2021年由黑翻紅，其中持續扮演中堅角色的，無疑是舊片們：發行18個月以上的專輯，銷量增加1.4%，來到2449萬；新片的銷量則是1610萬，增幅0.5%。

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