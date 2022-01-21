芬蘭作曲家Paavo Heininen去世

文/MUZIK

▲photo: Sari Gustafsson

芬蘭知名作曲家Paavo Heininen於1月18日去世。

1938年，Heininen生於赫爾辛基，他是Aarre Merikanto最後的門徒，重構了老師留下的許多棄作與未完成樂曲，例如《Symphonic Study 》（1928）、弦樂六重奏（1932）；而他1993年的《Tuuminki》，則是重新想像自Merikanto毀棄的第三號小提琴協奏曲。之後負笈德國科隆，隨Rudolf Petzold與BA Zimmermann學習；再到紐約茱莉亞，拜入 Vincent Persichetti門下，後來私下求教於 Witold Lutosławski。

他的創作大致可分為兩期：1957年至1975年的十二音律期，與1976年後的序列主義期。早期作品不受歡迎，特別是第一號交響曲首演時，樂團甚至拒絕演奏該曲中段，只有首樂章與終樂章被播放。1980年代以降，其作大致就有個人化與複合式的兩種路線，也有了對聽眾而言比較容易入耳的音樂，像是「小巧愉人的」第二號交響曲。

在西貝流士音樂學院任教期間，Heininen以培育新一代芬蘭作曲家著稱，Magnus Lindberg、Kaija Saariaho、Jukka Tiensuu、Jouni Kaipainen、Veli-Matti Puumala都是他的學生。

除了作曲，Heininen是一位活躍的鋼琴家，首演、錄製過多部自己的作品；也是一位知名的作家，寫過不少作曲家傳記。

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