芬蘭作曲家Paavo Heininen去世
文/MUZIK
▲photo: Sari Gustafsson
芬蘭知名作曲家Paavo Heininen於1月18日去世。
1938年，Heininen生於赫爾辛基，他是Aarre Merikanto最後的門徒，重構了老師留下的許多棄作與未完成樂曲，例如《Symphonic Study 》（1928）、弦樂六重奏（1932）；而他1993年的《Tuuminki》，則是重新想像自Merikanto毀棄的第三號小提琴協奏曲。之後負笈德國科隆，隨Rudolf Petzold與BA Zimmermann學習；再到紐約茱莉亞，拜入 Vincent Persichetti門下，後來私下求教於 Witold Lutosławski。
他的創作大致可分為兩期：1957年至1975年的十二音律期，與1976年後的序列主義期。早期作品不受歡迎，特別是第一號交響曲首演時，樂團甚至拒絕演奏該曲中段，只有首樂章與終樂章被播放。1980年代以降，其作大致就有個人化與複合式的兩種路線，也有了對聽眾而言比較容易入耳的音樂，像是「小巧愉人的」第二號交響曲。
在西貝流士音樂學院任教期間，Heininen以培育新一代芬蘭作曲家著稱，Magnus Lindberg、Kaija Saariaho、Jukka Tiensuu、Jouni Kaipainen、Veli-Matti Puumala都是他的學生。
除了作曲，Heininen是一位活躍的鋼琴家，首演、錄製過多部自己的作品；也是一位知名的作家，寫過不少作曲家傳記。
【更多精采內容詳見】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言