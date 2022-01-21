97歲鋼琴家與唱片大廠簽約
文/MUZIK
即將歡慶97歲生日，美國鋼琴家史蘭倩斯卡（Ruth Slenczynska）日前宣布將和DECCA古典簽約，在今年發行全新專輯，這也是古典樂唱片史上，簽約音樂家中年紀最大的一例。
在接受訪問時，史蘭倩斯卡說，音樂的目的就是為了帶給人們歡樂，如果我仍能做到這樣的事情，那何樂而不為呢。雖然已近百歲，這位拉赫曼尼諾夫僅存的女弟子仍然不時舉辦公開的演奏會，下個月還將以獨奏會來慶祝自己97歲的生日。
出生於美國加州，史蘭倩斯卡是不折不扣的音樂天才，五歲就在全國轉播的電視前演奏，六歲就進行了歐洲的巡迴演出。而她和恩師拉赫曼尼諾夫之間也有密切的師徒情誼，據說兩人課餘之間時常飲茶聊天，而直至今日，史蘭倩斯卡的脖子上，還穿戴著拉赫曼尼諾夫送她的項鍊。此外，她也與美國作曲家巴伯（Samuel Barber）關係密切，甚至在他最知名的創作給弦樂的慢板問世前，史蘭倩斯卡就已經先聽過初稿了。
新專輯將命名為我的一生，曲目將包括蕭邦、巴赫、葛利格、德布西等作曲家的作品。
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