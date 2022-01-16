葛萊美獎宣布延期舉辦

文/MUZIK

第64屆葛萊美音樂獎日前宣布將因為疫情因素而延期舉辦，新的日期尚未公布。

本來預計在1月31日於美國洛杉磯所舉辦的葛萊美獎頒獎典禮，因為新型變種病毒在美國肆虐，考量參與者與觀眾的健康及安全因素後，決定延期舉行。主辦單位美國錄音協會及轉播單位CBS電視公司表示，由於目前疫情仍在高峰，且為了遵守加州的相關防疫規範，不得不有此決定。

去年第63屆也是在疫情之下，不得不縮小規模，改採線上與線下同步的方式進行。本來以為疫情趨緩，今年可以恢復原來的規模，但沒想到去年底新型變種病毒襲擊美國，目前每日確診數屢創新高，情況反而更加險峻，事與願違。

目前延期的時間尚未確定，但有消息指出應該會延至五月甚至六月再來舉行。

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