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沙烏地阿拉伯首度頒布官方音樂政策

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

沙烏地阿拉伯音樂委員會公布了該國第一套官方音樂政策，基於教育、生產、表演、交付與發行、宣傳與許可及知識產權五大主軸，藉由六十多項措施，支持沙國樂界蓬勃發展。

透過對基礎建設與當地人才的策略性投資，委員會的目標是在排除原油收益的狀況下，能讓音樂產業對GDP的貢獻達到、乃至超過已開發市場常見的平均數值（1%）。新的基礎建設項目計劃將在整個王國設置超過130個錄音間與排練場所——包括在利雅得建立全球最大的旗艦級錄音工作室——到2030年為止，預計會在音樂領域創造超過65000個工作機會。

國內、區域、國際夥伴關係，是這套政策的關鍵焦點。除了與教育部合作，將音樂教育推向幼稚園與國民學校，眾多新音樂機構，像是利雅德、吉達、胡拜爾的音樂中心，將承擔對音樂教育前所未有的大量需求——目前該國學習樂器的風氣高漲、擁有樂器者占15至24歲人口的1/5，可為例證。

根據政策，音樂委員會謀求透過諸如全球第一個電子學習虛擬學院等方式，支持創新與多元部門的發展，該院將使用增強虛擬實境技術，跨50個音樂相關模組，拓展學生的視野。此外，該會正與私營部門合作，授權與啟用50個音樂教育中 心。

委員會執行長Mohammed Al Mulhem表示，政策的出現，代表著沙烏地音樂界令人振奮的新時代之始，很高興能與全球共享其樂。該會確定了建立強而有力音樂產業應該採取的措施與整體藍圖，並且已經透過一個激動人心的計劃來加以實現，創造發掘與培養人才的途徑，憑藉來自音樂生態系統的大力支持，讓這個領域欣欣向榮。

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