日本樂團透過群募來獲得資金

文/MUZIK

繼去年以群眾募資的方式成功募得所需資金後，日本大阪世紀交響樂團（センチュリー交響楽団）決定今年繼續以這樣的方式，來募集各項計畫擊樂團運營所需要的資金，目標是1000萬日圓。

這項名為《超越存亡，挑戰未來》的募資計畫，從去年的12月30號開始上架於群眾募資平台《READYFOR》，預計以三個月的時間來募得所需要的資金。所募得的資金將主要用在兩個方面，首先是樂團的觀眾擴張計劃，希望能讓更多的族群及不同年紀的受眾能夠接觸到古典音樂；其次是呼應聯合國的永續發展計畫，將致力於音樂教育的推廣及異業結合。

而說到異業結合，目前樂團的理事長桜井博志就是最佳的範例，他本身是知名日本清酒品牌《獺祭》的負責人，在去年接下樂團的理事長職務之後，就致力於推動樂團的轉型與再造，而透過群募的方式來拉近和民眾的距離，就是他上任之後所推動的。也期待日本大阪世紀交響樂團能在他的帶領之下，走出一條有別於其他傳統樂團經營方式的新道路。

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