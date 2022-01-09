巨石像間的琴聲——復活節島上的圓夢音樂學校

文/MUZIK

在決定投身國際樂壇、展開職涯的時刻，鋼琴家Mahani Teave心中憶起了鋼琴首度落腳家鄉小島的往事如昨：1992年，鋼琴第一次出現在智利海岸兩千多英里外的Rapa Nui（即歐洲人口中以巨石像著稱的復活節島），當時9歲的他不顧一切，便逕直向新琴所在的女士家走去——他對紀錄片《Song of Rapa Nui》導演John Forsen說：「我一定要去看看那部琴。」

就這樣，Teave開始了第一堂鋼琴課，對這種樂器的熱愛，帶他追尋獨奏家之夢，並在2021年發行了第一張專輯。

幾個月的課程之後，智利知名鋼琴家Roberto Bravo來到小島，聽過他的演奏，便建議他前往本土求學，成為Austral大學的學生。

青少年時期，Teave就屢屢獲獎，並奪下Claudio Arrau國際鋼琴大賽冠軍。結束9年的Austral生活之後，先在美國克里夫蘭音樂學院師從Sergei Babayan六年，再到柏林受教於Fabio Bidini。Bidini對這位學生讚不絕口：「他在公眾之間的魅力、散發的光彩、專注的力量，絕對是一流的。」

不過在柏林待了四年之後，與小島無形的連結，卻開始在Teave心中悸動，彷彿呼喚著他：「Mahani，你有這麼多機會，有好多也想得到機會的孩子還等著呢，這件事只有你可以做。」幼時對習樂的渴求，始終縈繞心頭，想起過去好老師來到島上，突然又消失的往事：「孩子的夢就這樣一次又一次地被打碎」，讓他動了念頭，放棄了剛剛起步、儘可勝任愉快的演奏家職涯。

帶著想要改變家鄉的願望，Teave先回到智利，此時小島依然缺琴，經過三年的努力募資與準備，兩部經過拆解的直立式鋼琴才在2011年空運到Rapa Nui。有了樂器，為孩子們打造一個免費音樂學校的夢想，也隨之漸漸成形，藉著捐贈的土地、樂器、眾籌資金，2014年，Teave與建築師夥伴Enrique Icka，加上來自全球各地的8位志願者幫忙，Toki音樂學校終於動工。建築運用包括超過2500條輪胎、60000個空罐等飄到島邊的回收財料，以太陽能板、蓄水桶收集電能與水源，加上生產食物的花園耕地，結合成他們理想中既有形又永續的地球之舟。

2016年，該校正式營運，島上的孩子不只能學莫札特、貝多芬，還能學到家鄉的傳統音樂與舞蹈。Teave語帶期許地說：「我非常樂於看到孩子們彼此分享、學習。當我想到這個給孩子學習的地方、這個我們小時候曾經想要擁有的求學空間，會有多少如今置身其中的孩子，記得這是他們青年生活中的一個亮點，也許還繼續把這樣的志業傳承下去呢？」

或許，現年37歲的Teave失去了舞臺上的光輝生涯，但藉著堅定的企圖心，他得到了更多、由支持孩子們習樂夢想而來的滿足。

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