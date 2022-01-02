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烏克麗麗將取代直笛 成為英國音樂課堂基礎樂器

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

在英國，不起眼的直笛早已成為初級學校音樂課上不可或缺的班底，但這樣的常態，近期似乎遭到烏克麗麗的挑戰。

根據英國皇家音樂學院聯合委員會（Associated Board of the Royal Schools of Music，ABRSM）公布的研究，學吹直笛的孩童數量正在急遽下降，而學彈烏克麗麗的人卻迅速增加。針對成人與孩童演奏樂器的調查顯示，玩直笛的人口從1997年的52%，滑落至2014年的28%，到了2020年，只剩下15%；2020年的烏克麗麗人口則是9%，早期數據未知。

關於班級樂器合奏教學的統計數字，確實反映了學習烏克麗麗的風氣勃興：對於476名指導班級合奏的音樂教師進行調查的結果，發現2020年，有15%的學生使用烏克麗麗，相較於2014年的1%，顯有大幅躍進，也代表它作為合奏樂器的使用頻率，已可與同樣占15%的直笛比肩。

研究還指出，數位音樂製作在年輕人之間蔚然成風，64%演奏樂器的孩子，曾經使用過某種數位資源，像是YouTube影片、智慧手機應用程式、線上課程等，以幫助學習。

整體來說，英國人仍然樂於作樂，有86%的孩子與43%成人都在製作音樂。

ABRSM執行長Chris Cobb認為，現在有賴於該行業的所有人，以對音樂的熱情，以及現在音樂教育許多領域的有形能量和樂觀態度，來滿足當今學習者的需求——無論他們想在課堂、社區禮堂還是獨自在家學習：「原因很簡單。音樂是關於快樂、關於建立聯繫的。學習演奏和唱歌有助於我們作為個人和社會的一部分蓬勃發展；為學習者提供優質、個性化的支持，無論他們身在何處，都有助於保持振奮、熱情和對進步的渴望。」

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