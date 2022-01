烏克麗麗將取代直笛 成為英國音樂課堂基礎樂器

文/MUZIK

在英國,不起眼的直笛早已成為初級學校音樂課上不可或缺的班底,但這樣的常態,近期似乎遭到烏克麗麗的挑戰。

根據英國皇家音樂學院聯合委員會(Associated Board of the Royal Schools of Music,ABRSM)公布的研究,學吹直笛的孩童數量正在急遽下降,而學彈烏克麗麗的人卻迅速增加。針對成人與孩童演奏樂器的調查顯示,玩直笛的人口從1997年的52%,滑落至2014年的28%,到了2020年,只剩下15%;2020年的烏克麗麗人口則是9%,早期數據未知。

關於班級樂器合奏教學的統計數字,確實反映了學習烏克麗麗的風氣勃興:對於476名指導班級合奏的音樂教師進行調查的結果,發現2020年,有15%的學生使用烏克麗麗,相較於2014年的1%,顯有大幅躍進,也代表它作為合奏樂器的使用頻率,已可與同樣占15%的直笛比肩。

研究還指出,數位音樂製作在年輕人之間蔚然成風,64%演奏樂器的孩子,曾經使用過某種數位資源,像是YouTube影片、智慧手機應用程式、線上課程等,以幫助學習。

整體來說,英國人仍然樂於作樂,有86%的孩子與43%成人都在製作音樂。

ABRSM執行長Chris Cobb認為,現在有賴於該行業的所有人,以對音樂的熱情,以及現在音樂教育許多領域的有形能量和樂觀態度,來滿足當今學習者的需求——無論他們想在課堂、社區禮堂還是獨自在家學習:「原因很簡單。音樂是關於快樂、關於建立聯繫的。學習演奏和唱歌有助於我們作為個人和社會的一部分蓬勃發展;為學習者提供優質、個性化的支持,無論他們身在何處,都有助於保持振奮、熱情和對進步的渴望。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》