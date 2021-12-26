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音樂是你最佳的老伴

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

音樂學習在兒童成長過程中帶來的正面效益，已經引起許多研究與討論，甚至也有專家看到它在應對失智問題方面的潛力。不過對於大腦隨著年紀日漸老化的一般成人來說，音樂是否也有抵抗歲月之力？來自幾所知名學府的研究報告，提供了正面的論據。

亞特蘭大Emory大學神經心理學家Brenda Hanna¬-Pladdy指出，音樂訓練會為大腦帶來深入、持久的影響，進一步創造額外的神經連結，並可持續終身，有助於補償因衰老造成的認知退化。

哈佛大學神經科學家Gottfried Schlaug研究成年職業音樂家與非音樂家腦部差異：前者腦中聚集神經元、能對資訊進行深度處理的灰質較後者為多，涵蓋了肌肉控制、感覺接收、情緒、決策、言語、記憶、自我控制的相關區域。

約翰霍普金斯大學針對12位爵士音樂與饒舌音樂表演者進行研究，一位耳喉科醫師從功能性核磁共振（fMRI）的檢測結果，發現音樂是結構的、數學的、建築的，是基於一個音符與一個音符之間的關係建立起來的，無論人們對此是否有所察覺，大腦都必須進行大量運算，才能讓音樂產生意義。

史丹佛大學醫學院關於音樂使大腦專注的研究也認為，音樂涉入腦部有關注意力、預測、更新記憶資訊的區域。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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