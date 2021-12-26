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阿富汗國立音樂學院全員落腳里斯本

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲AP Photo/Armando Franca
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文/MUZIK

全員成功出逃的阿富汗國立音樂學院（Afghanistan National Institute of Music，ANIM）人員，包括學生、教職員及他們的家人，已於12月13日抵達提供政治庇護的葡萄牙，並希望能在此重建學校，不只要讓學業繼續，更計劃進一步組成歡迎阿富汗逃亡者的文化中心。

這支包含150餘名學生、共計273人的隊伍，搭機從卡達首都多哈起飛，降落於葡萄牙首都里斯本。該院創辦人Ahmad Sarmast將這一行動標誌為「救命、保自由最關鍵的一步」，所有人都將因此成為阿富汗藝術工作者及民眾心中勇氣與決心的象徵。

而在喀布爾，作為「新阿富汗」重要符號之一的ANIM，校區目前被塔利班旗下的派系成員占領。學校前職員表示，校方原本的銀行帳戶已被凍結，人員當然也遭洗劫。

政府、企業、私人贊助者承擔了他們出逃與安身需要的所有費用。

非只音樂家，還有成千上萬的阿富汗運動員、藝術家，都隨著美國與北約的軍事撤退，紛紛逃離出境。目前落腳葡萄牙的，除了國立音樂學院，還有阿富汗女子青年足球隊，難民總數已達764人。

阿富汗有自己的音樂傳統，過去20年裡，當地樂壇欣欣向榮，但在塔利班「嚴格的伊斯蘭律法」之下，音樂人頗感前途未卜。

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