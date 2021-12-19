卡內基廳隨選影片服務 Carnegie Hall+上線

文/MUZIK

卡內基廳與Unitel合作，推出月費7.99美元的隨選影片網 Carnegie Hall+ ，初期以英語版Apple TV應用程式通行地區（美、英、加、澳等六十餘個國家或地區）為主，用戶可透過Apple TV應用程式與智慧電視、Roku、Amazon Fire等平臺觀看。

該網主打古典音樂演出錄影，歌劇始於1979、1980年Patrice Chéreau在薩爾茲堡、拜魯特兩大音樂節指揮的華格納《指環》；演奏會與芭蕾舞當然不會缺席；更有Luciano Pavarotti、Renée Fleming、Leontyne Price、Anna Netrebko、Jonas Kaufmann、 Leonard Bernstein、Herbert von Karajan、Georg Solti、Carlos Kleiber、Riccardo Muti、Claudio Abbado等各代名家的一流作品。

卡內基執行長、藝術總監Clive Gillinson表示，該廳15年前就開始探索建構網路的可能，一開始只打算提供聲音部分，不過市場顯見飽和，於是決定走向影音結合。藉由顧問、Carnegie Hall+共同創辦人Lawrence Perelman的介紹，他與Unitel開始接觸，一對卡內基受託人提供基金，讓新網得以開始運作，估計18到24個月內能夠達到收支平衡。

古典音樂串流市場上，早有2008年啟用的柏林愛樂數位音樂廳，以及2012年上線、擁有33000訂戶的大都會隨選服務等。因COVID-19疫情蔓延，許多組織紛紛踏入這塊領域。儘管已有許多單位推出各種獨特項目、推廣並展示自己的東西，Gillinson仍對自家新產品懷抱信心，認為卡內基匯聚全球頂尖演出、將之送入虛擬世界，競爭力十足，可以在這個領域登峰造極。

卡內基廳之後的演出，也會在Carnegie Hall+上線，不過會有即時串流抑或提供錄影，則尚未決定。因為在美製作的成本較高，留下攝影紀錄的節目相對就少，其推出影片重點仍會放在內容，而非演出場所，例如柏林愛樂或維也納愛樂在當地虛擬舞臺的演出，一樣可以成為Carnegie Hall+的節目，並無地域限制。

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