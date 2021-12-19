全員逃走成功 阿富汗國立音樂學院撤離完畢
文/MUZIK
阿富汗國立音樂學院（Afghanistan National Institute of Music, ANIM）的所有學生、教師、職員，在11月16日的第五次撤離航班飛抵卡達之後，已經全數出境。據該院發布的消息，272名學生與相關人士目前都在卡達，計劃前往葡萄牙再行復校。
撤出者包括大師級音樂家，像是85歲、精於阿富汗傳統音樂的彈撥爾（tanbur）大師Ustad Rasool Azizi，與該院的125位學生。20歲的小提琴學生Gulmeena Khushdi說：「現在我們重得自由，我希望以有生之年，追求自己的成功音樂家之夢。」
ANIM的撤離，是阿富汗近期緊張局勢之下最大的救援行動之一，卡達政府提供航班、外交協助與暫時居所；葡萄牙給予所有人員政治庇護；還有馬友友、巴倫波英等藝術圈人士，與美國跨黨派議員、慈善家、外交專家、退伍軍人、免費律師協力支持。
學院總監、創辦人Ahmad Sarmast表示：「如今，最後兩名學員已經與我們團聚。我非常樂於見到大家共同努力，完成了這次營救孩子與大師們的艱鉅工作。」
2010年成立的阿富汗國立音樂學院，是該國第一所、也是唯一的一所音樂學校，還是少數男女同校的教育機構，提供一邊學習阿富汗傳統音樂、一邊接觸西方音樂的機會，並因復興阿富汗音樂文化，受到國際肯定。該院合奏團，包括阿富汗第一個女子管弦樂團Zohra，已經進行數次巡迴、頗受好評。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言