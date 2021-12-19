全員逃走成功 阿富汗國立音樂學院撤離完畢

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▲photo from ANIM
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文/MUZIK

阿富汗國立音樂學院（Afghanistan National Institute of Music, ANIM）的所有學生、教師、職員，在11月16日的第五次撤離航班飛抵卡達之後，已經全數出境。據該院發布的消息，272名學生與相關人士目前都在卡達，計劃前往葡萄牙再行復校。

撤出者包括大師級音樂家，像是85歲、精於阿富汗傳統音樂的彈撥爾（tanbur）大師Ustad Rasool Azizi，與該院的125位學生。20歲的小提琴學生Gulmeena Khushdi說：「現在我們重得自由，我希望以有生之年，追求自己的成功音樂家之夢。」

ANIM的撤離，是阿富汗近期緊張局勢之下最大的救援行動之一，卡達政府提供航班、外交協助與暫時居所；葡萄牙給予所有人員政治庇護；還有馬友友、巴倫波英等藝術圈人士，與美國跨黨派議員、慈善家、外交專家、退伍軍人、免費律師協力支持。

學院總監、創辦人Ahmad Sarmast表示：「如今，最後兩名學員已經與我們團聚。我非常樂於見到大家共同努力，完成了這次營救孩子與大師們的艱鉅工作。」

2010年成立的阿富汗國立音樂學院，是該國第一所、也是唯一的一所音樂學校，還是少數男女同校的教育機構，提供一邊學習阿富汗傳統音樂、一邊接觸西方音樂的機會，並因復興阿富汗音樂文化，受到國際肯定。該院合奏團，包括阿富汗第一個女子管弦樂團Zohra，已經進行數次巡迴、頗受好評。

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