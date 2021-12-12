拉圖感染新冠肺炎
文/MUZIK
倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）前日宣布，首席指揮拉圖爵士（Sir Simon Rattle）不幸感染新冠肺炎，目前正在家中進行隔離，而他今年度和樂團剩下的音樂會場次，也將由其他指揮家協助完成。
代打的工作，將落在俄籍指揮家Kirill Karabits身上，他目前是Bournemouth Symphony Orchestra的音樂總監，而在得知這個消息後，他也發表聲明表示自己覺得相當榮幸，能被樂團選為替代的人選，而他也會盡力完成LSO今年度剩下的音樂會。
而拉圖染疫後的狀況雖然有些小症狀，但目前都穩定並不嚴重。今年是拉圖擔任LSO首席指揮的第五個樂季，如果復原順利，他將在一月回歸，繼續指揮樂團進行各場排定的演出。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言