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拉圖感染新冠肺炎

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）前日宣布，首席指揮拉圖爵士（Sir Simon Rattle）不幸感染新冠肺炎，目前正在家中進行隔離，而他今年度和樂團剩下的音樂會場次，也將由其他指揮家協助完成。

代打的工作，將落在俄籍指揮家Kirill Karabits身上，他目前是Bournemouth Symphony Orchestra的音樂總監，而在得知這個消息後，他也發表聲明表示自己覺得相當榮幸，能被樂團選為替代的人選，而他也會盡力完成LSO今年度剩下的音樂會。

而拉圖染疫後的狀況雖然有些小症狀，但目前都穩定並不嚴重。今年是拉圖擔任LSO首席指揮的第五個樂季，如果復原順利，他將在一月回歸，繼續指揮樂團進行各場排定的演出。

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