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薩爾茲堡音樂節選出新主席

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

薩爾茲堡音樂節日前選出新任的主席，Kristina Hammer由三十二位參與甄選的人士中脫穎而出，獲得音樂節董事會成員的一致青睞而當選，她的任期將從明年一月起至2026年的十二月，為期五年。

具有商業律師背景，Kristina Hammer長期從事公關事務，並擁有自己的事務所。她同時也在賓士及福特等世界級的車廠任職過，主導公關行銷事宜。此外，Hammer也長期參與文化及公共事務，她目前還是蘇黎世歌劇院董事會的成員之一。

在獲知當選後，Hammer也隨即發表聲明表達對董事會信任的感謝，也將欣然面對接下來五年的各項挑戰，而她也表示將會和音樂節的工作人員，以及音樂家藝術家們共同攜手，繼續擦亮這塊古典音樂界的金字招牌。

薩爾茲堡音樂節董事會也說明了選擇Kristina Hammer的理由，希望借重她在公關行銷界的長才，將音樂界提升至更高的地位，同時建立更強大的國際影響力。

Kristina Hammer將承接前一任主席Helga Rabl-Stadler的工作，她在這個位子的任期長達27年之久。

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