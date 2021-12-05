史畢亞可夫小提琴大賽首獎出爐

文/MUZIK

2021史畢亞可夫國際小提琴大賽（Vladimir Spivakov International Violin Competition）日前落幕，由來自西班牙馬來西亞裔小提琴家David Elias Moncado拿下本屆的首獎。

這是21歲的David Elias Moncado在一周內所獲得的第二座國際音樂比賽大獎，他在這個決賽的幾天前，才剛拿下於義大利所舉辦的Valsesia國際小提琴大賽首獎。而在這之前，這位優秀的年輕新星已經獲得過泰雷曼、李賓斯基、日本仙台等多項大賽的首獎。

David Elias Moncado表示，能夠得到評審青睞並拿下大獎對他來說就像是站在世界頂端那樣的興奮及不可思議，同時他也表示在決賽拉奏柴科夫斯基小提琴協奏曲時，他完全沒有在參加比賽的感覺，反而更像是在一場音樂會中演出。而除了獎金以外，David Elias Moncado還將獲得使用一把1918年由義大利製琴師Giuseppe Pedrazzini所製作名琴的使用權利。

比賽的二獎由來自日本，二十四歲的Chisa Kitagawa獲得，第三名則是由韓國的Jaewon Wee拿下。

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