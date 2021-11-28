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紐約時報音樂評論主編退位

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

在擔任紐約時報音樂評論主編長達二十年的時間，知名樂評家托瑪西尼（Anthony Tommasini）日前宣布將退下這個職位，並將追求其他的發展。

托瑪西尼本是位鋼琴家，他畢業於耶魯大學，並在波士頓大學拿到音樂藝術的博士學位。在進入紐約時報前，他先在波士頓環球報擔任音樂主筆長達十年的時間。他在1996年加入紐約時報，並在四年後晉升為音樂評論主編，期間他成為美國最重要的音樂評論者，同時他的文章與觀點，也時常衝擊著音樂產業的發展。

1996年他專訪了音樂劇《吉屋出租》的創作者拉森（Jonathan Larson），拉森不幸在訪談後的當晚猝逝，而托瑪西尼的這篇專訪，就成為記錄這位不世出天才創作者的重要史料。2014年，托瑪西尼發表一系列文章，敦促美國各大交響樂團取消盲測甄試，而改為更注意種族和性別平權的招募方式，來增加樂團團員的多樣性，也引起相當大的迴響與討論。

托瑪西尼在宣布離職後，也發表聲明，表示很榮幸能在這個全球最具影響力的平面媒體擔任主編長達二十年，同時也受到許多和他一起共事的優秀同事們的啟發與鼓勵。在離職後，他將會朝教職發展，同時也有一些著作的想法，更將重拾老本行來彈奏鋼琴。

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