12000人合奏 委內瑞拉將刷新「世界最大管弦樂團」紀錄

文/MUZIK

11月13日，委內瑞拉國家注資的系統音樂計劃（El Sistema）為締造金氏世界紀錄，在卡拉卡斯的軍事學院，聚集了12000位從12歲到77歲的樂手，一起演奏柴科夫斯基1876年為慶賀俄國干涉塞爾維亞—土耳其戰爭（Serbo-Turkish War，俄方幫助塞方重建軍隊，並同時進行俄土戰爭）而作的《斯拉夫進行曲》。

為了讓這次演出能夠順利登上紀錄，34歲的指揮Andres David Ascanio告訴樂手，即使弦斷了，也要繼續拉；如果譜掉了，憑記憶也可以，但就是不要停止演奏。他的指揮影像則被播放到大螢幕上，好讓坐滿軍事學院中庭的演奏者都能看到。

演出中，有超過260位來自KPMG（Klynveld Peat Marwick Goerdeler，畢馬威會計師事務所）的審查員緊盯，確認每位音樂家都依規則行事，包括不共用樂器、最少演奏5分鐘等。

完事之時，好些演奏者臉上顯露出「完成一樁大事」的情緒，許多人在最精彩的結尾處，都把樂器舉過了頭頂。

現在，他們要緊張地等待金氏世界紀錄主辦單位10天，確認這場演出符合所有要件，才能正式登載為「世界最大管弦樂團」——該紀錄先前由8097位在聖彼得堡演奏俄國國歌的樂手，於2019年所創。

更新： 金氏世界紀錄已經認證他們為世界最大管弦樂團，有效合奏者為8573人。

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