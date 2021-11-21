自己的表演自己救 聲樂家研發專用口罩

文/MUZIK

渥太華聲樂家、合唱團總監Joan Fearnley 設計了特別為歌者準備的口罩，並把製作教學影片放上網路，用縫紉機與全球同行搭上了線。

Fearnley 是位女高音，也是Bytown Voices的指揮，曾經擔任聖母院女子合唱團與兒童合唱團的音樂總監。COVID-19疫情剛起時，因為歌唱活動潛在的高傳染性，合唱團的演出與練習都被迫叫停，但歌者適用的口罩，在網路上卻遍尋不著：「一般口罩離嘴唇很近，一呼吸就會把纖維吃進嘴裡，張大嘴巴發出母音時，口罩又會彈開。」

於是，他走進地下室、坐到縫紉機前，決定自己動手試做。試驗許多材質與設計之後，終於逐步摸索出使用三道棉料、內覆一道聚丙烯過濾層，加上防滑落束帶的可用構型。

Fearnley 無意將這款口罩商業化生產，他只想把這個主意分享出去，讓每個能操針線的人都能自製屬於自己的歌唱口罩：「我想提供工具，讓大家自助……我建立了一個社群，加速創新共享。」他為此創設一個FB頁面，並把製作影片上傳YouTube，很快就收到來自合唱團、縫紉者，甚至科學家們或是動手製作、或是提供改進建議的種種訊息，

北美、歐洲、亞洲的合唱團體與劇場公司，已依此製作了成千上萬個口罩，最近連紐西蘭也有人加入這個行列。 St. Thomas the Apostle Anglican Church 與 Harmonium Choir音樂總監Kurt Ala-Kantti慶幸自己的妯娌也投身其中，縫製了幾打口罩，讓他的合唱團經過兩年等待，終於又能放心開口：「憑著這些口罩，我們再度聚首、一起發聲，感覺難以名狀，終於等來第一次排練時，我們個個應該都是熱淚盈眶。」

Ala-Kantti指出，Fearnley 帶來的超級口罩，為歌者嘴前留出共鳴所需空間，吸氣時也不會弄得滿嘴纖維；還可以搭配演出服裝色彩、單獨縫製，又添額外加分強項。

對Fearnley 而言，最讓他心懷感謝的，莫過於看到自己的合唱團在長時間的靜默之後，安全重聚：「我的團裡有許多長者，其中有些已經在家待了一整年……我想，社區合唱團可以發揮很重要的作用，讓受到孤立的人們又能夠安心作樂了。」

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