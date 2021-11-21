美國人瑞指揮家創金氏世界紀錄

文/MUZIK

103歲的前美國海軍樂隊樂手日前登台指揮美國空軍樂隊演出，而他也同時創下了金氏世界紀錄，打破原先由他自己所創造的最年長101歲指揮樂團演出的紀錄。

法蘭克伊蒙德（Frank Emond）出生於紐約羅德島，1938年他在廣播節目中聽到美國海軍正在徵召樂團團員，當時吹奏法國號的伊蒙德決定參與徵選，最後如願加入海軍服役，而他被派駐的艦艇，駐紮在夏威夷珍珠港，直到他退伍，都擔任海軍樂團的法國號手兼指揮。

1941年，伊蒙德一如往常地在早晨進行訓練活動，他仍然記得當天天氣良好，海上景色宜人，直到他看到有一排軍機飛來，而其中一架領頭的丟下了一個東西，接著就發生大爆炸。伊蒙德說他至今閉上眼睛，當年珍珠港事變的景象，都還能完整地出現在他的腦海中。

伊德蒙於1968年從海軍退役，之後繼續活躍在管樂團界，曾指揮帶領多個地方性質的管樂團。他在2019年指揮樂團演奏蘇莎的管樂名曲《星條旗永不落》，就獲得金氏世界紀錄的認證，成為最年長登台演奏的指揮家。而這次他指揮美國空軍樂隊在首府華盛頓為紀念軍人對國家貢獻的音樂晚會中演出，則是再刷新了自己的紀錄。

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