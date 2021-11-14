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絕佳應對 陳銳斷弦不斷曲

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

對小提琴家來說，在演奏過程當中突然斷弦，是一件不幸但卻又不得不面對的意外。而通常來說，獨奏家在演出的過程中發生這樣的事情，都已經有一套SOP，小提琴家陳銳（Ray Chen）日前就完美的示範了一次。

這個「意外」發生在上周四陳銳和美國西雅圖交響樂團合作演出柴科夫斯基小提琴協奏曲時，在第一樂章進行到中段時，陳銳的E弦突然斷裂（影片大約第19秒時）。當時他雖然仍想把樂段完成，只可惜無法如願，於是他和指揮駛了個眼色後，立刻和樂團首席交換樂器，然後繼續演奏。

而陳銳的史特瓦底發利名琴這時候也被傳到樂團第一小提琴的後面，陳銳在獨奏段落告中的短暫空檔，將自己隨時攜帶的備用琴弦交給團員，開始進行換弦。而他也繼續使用首席的樂器，完成第一樂章全部的演出。

樂團發言人在事後表示，這次的斷弦事件應該是因為氣候的關係所造成，陳銳先在較溫暖的加州演出後，飛至濕冷的西雅圖，再加上音樂廳內外的氣溫濕度差距過大，才發生這樣的事情。而雖然在台上斷弦並不常見，但陳銳總是會隨身攜帶備弦，而這個好習慣，也在這次意外中派上用場了。

而能在發生這樣的狀況時仍然妥善處理同時不中斷演出，也可以看到陳銳的強心臟以及絕佳的演奏實力。

無獨有偶，2017年陳銳與NSO至歐洲巡迴時，也在第一站比利時布魯塞爾發生過「斷弦事件」，當時他也是展現極佳的應變能力與首席吳庭毓交換手上的琴，讓演出不致中斷，MUZIK當年也在現場留下詳細記錄。

延伸閱讀：萬里之外念故鄉 NSO 2017 歐巡之一：比利時布魯塞爾

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