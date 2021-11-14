指揮的世界 越老越夯？

文/MUZIK

80歲的慕提（ Riccardo Muti ）才剛與芝加哥交響樂團續約，再任音樂總監一年，2022-2023樂季預計也將因此入帳350萬美元——還有什麼其它工作，能讓八十多歲的耄耋之人維持如此高檔的報酬呢？

除了與芝交再續一年之緣，慕提仍活躍於佛羅倫斯五月音樂節、倫敦的愛樂管弦樂團、費城管弦樂團、史卡拉歌劇院、薩爾茲堡Whitsun音樂節；還是芝交罷工時願意與樂手站在同一陣線、為大都會樂手發聲、為藝術重要性發出疾呼，以敢說敢做出名的「真男人」。

他與芝交在1973年的Ravinia音樂節上初次合作，34年之後的2007年，雙方再度聚首，由慕提率領樂團進行1個月的預售音樂會，並公布歐洲巡迴消息，行程包括睽違25年的義大利再訪。2008年，慕提被任命為芝交第10任音樂總監，2010年9月正式上任，如今在任已逾10年。

如以舊金山交響樂團的音樂總監們來看，1970～1976年在任的小澤征爾（現年86歲）、1977～1985年的迪華特（Edo de Waart，80歲）、1985～1995年的布隆斯泰特（Herbert Blomstedt，94歲）、1995～2000年的湯瑪斯（Michael Tilson Thomas，MTT，76歲），就已是不得了的高齡陣仗；相較之下，也當過該團駐團指揮的長野健（Kent Nagano，69歲），還只算是個年輕人呢。

MTT近年面臨健康問題，先是2019年的心臟手術，再來是不久前8月的腦腫瘤手術，但從他多采多姿的推特，還有11月重返舊金山交響樂團指揮的計劃來看，應該已經安全過關。

西蒙斯（Ed Simons）曾是全球仍在線上的最老指揮，直到2018年以101歲高齡去世；史托考夫斯基持續指揮到95歲；現在有潛力與他們比肩的後輩，也不在少數：

Christoph von Dohnányi，92歲

Richard Bonynge，90歲

Roger Norrington，87歲

Zubin Mehta，85歲

Charles Dutoit，84歲

Neeme Järvi，84歲

Yuri Temirkanov，82歲

Marek Janowski，81歲

Lothar Zagrosek，79歲

Daniel Barenboim，78歲

Dennis Russell Davies，77歲

Andrew Davis，77歲

Leonard Slatkin，77歲

Joseph Resigno，76歲

Christoph Perick，75歲

管弦樂團指揮似乎比從事其它職業的人都活得更長，在以往預期壽命只有50多歲的時代，著名的指揮們動不動就能住世八、九十載，活到95歲的史托考夫斯基（Leopold Stokowski）、96歲的卡薩爾斯（Pablo Casals）、90歲的布朗潔（Nadia Boulanger）、89歲的托斯卡尼尼（Arturo Toscanin），都不是鮮例，而且已經引起醫界注意，早有 相關研究 ，令人嘖嘖稱奇。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》