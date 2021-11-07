鋼琴名家、阿格麗希老搭檔弗萊里去世

文/MUZIK

巴西知名鋼琴家弗萊里（Nelson Freire）10月31日，以77歲之齡逝於里約熱內盧，消息已由發行其錄音的Decca唱片公司確認無誤。

弗萊里是二十世紀下半葉的偉大鋼琴家之一，作為獨奏家，他的足跡遍布全球，錄音囊括貝多芬、蕭邦、舒曼、德布西、李斯特等作曲家的重要曲目，與Decca有超過20年的合作關係。作為合演者，他的詮釋範圍寬廣，並與阿格麗希（Martha Argerich）發行過數張雙鋼琴專輯。

1944年，弗萊里生於巴西東南部的Boa Esperança，在音樂中成長，受教於李斯特徒孫Lucia Branco。13歲以貝多芬第五號鋼琴協奏曲《皇帝》，贏得里約熱內盧國際鋼琴大賽首獎。之後又得到獎學金，負笈維也納，在此結識阿格麗希，由此展開他們綿延多年的關係，堪稱20世紀音樂史上的佳話。

弗萊里是演奏浪漫時期鋼琴作品的大師，他的布拉姆斯與舒曼，都有經典錄音傳世，更是擅長蕭邦曲目的頂尖名家之一。

2003年，João Moreira Salles執導以弗萊里為主角的紀錄片，為他與阿格麗希及美國舞蹈家Fred Astaire的友誼喝采。鋼琴家Philippe Cassard則對《France Musique》表示，弗萊里的去世，是巨人的隕落，他是被後輩視為精神支柱的鋼琴大師之一。

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