《魷魚遊戲》裡的古典音樂

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

要說到2021最夯的影劇節目，網飛（Netflix）所播放的韓國劇《魷魚遊戲》如果稱第二，應該也沒甚麼其他的節目敢稱第一了。當然，隨著戲劇在全世界走紅，當中的配樂也跟著受到大家的注意。

《魷魚遊戲》的配樂多數是出自韓國知名的配樂家鄭在日之手，他之前的成名作包括了《玉子》和《寄生蟲》兩部電影的配樂。但古典樂迷們或許在看劇的過程中，也會發現熟悉的旋律。像是每天早晨叫醒參賽者的音樂，就是來自於海頓小號協奏曲當中的第三樂章。

此外，揭露每個新遊戲細節的背景音樂，是史特勞斯著名的圓舞曲《藍色多瑙河》，至於那群戴著面具的富豪們每次在VIP室中觀看著遊戲進行時，背後會響起的音樂，則是貝多芬的第五號交響曲《命運》。

只能說，不管怎樣的劇情，在古典音樂的曲庫中，永遠都能找到合適的曲目，為戲劇的內容加分。

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