義大利歌劇院首聘女性音樂總監
文/MUZIK
波隆納市立劇院（Teatro Comunale di Bologna）將任命Oksana Lyniv為音樂總監，締造義大利劇院史上首次由女性出任音樂總監的紀錄。
Lyniv是今年3月在Sala Bibiena的音樂會上，與該院管弦樂團初次合作，5月又一起在Auditorium Manzoni演出。
他預計於2022年1月履新，任期3年，每個樂季至少指揮兩部歌劇與兩場音樂會。目前已知，第一年的音樂會內容包括《女武神》第一幕，與交響詩《死與變容》。
在執掌波隆納市立劇院之前，這位烏克蘭指揮已經在巴伐利亞國立歌劇院（Bayerische Staatsoper）、格拉茲歌劇院（Oper Graz）、維也納河畔歌劇院（Theater an der Wien）、利塞烏大劇院（Gran Teatre del Liceu）、羅馬歌劇院（Teatro dell’Opera di Roma）、法蘭克福劇院（Oper Frankfurt）等地登臺，而且是第一位在拜魯特音樂節上指揮的女性。
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