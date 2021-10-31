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義大利小提琴家拿下帕格尼尼大賽首獎

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

現年二十歲的義大利小提琴家Giuseppe Gibboni在上周日於義大利舉辦的帕格尼尼國際小提琴大賽中，拿下首獎，這也是繼1997年後，相隔八屆再有地主小提琴家奪冠。

創立於1954年，這項大賽向來被視為是小提琴比賽中的重要賽事，競爭也很激烈。首獎得主不但能獲得獎金和巡演的邀約，最特別的是能得到使用瓜內里名琴《加農砲》的機會，而這把樂器，正是傳奇小提琴家帕格尼尼本人生前使用的樂器。

此外，這項賽事的另一特點，就是若參賽者有曾在過去兩年的時間內接受過評審團成員中任何一位正式或非正式的指導，該評審就得退出，這也讓比賽的公平性大幅提高。

今年的首獎得主Giuseppe Gibboni是完全｢義大利製造｣的小提琴家，目前也活躍於義大利的音樂界，而相信在獲得此項大賽頭銜之後，未來國際的能見度也會大增不少。

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