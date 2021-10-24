荷蘭指揮大師海汀克辭世 享壽92歲

文/MUZIK

荷蘭指揮大師海汀克（Bernard Haitink）於10月21日於家中在妻子及家人的陪伴下，安然辭世，享壽92歲，其經紀公司已發公告證實此消息。

海汀克1929年出生於荷蘭阿姆斯特丹，音樂生涯最早是學習小提琴，1954年隨知名指揮家萊特納（Ferdinand Leitner）學習指揮，同年首次與荷蘭廣播愛樂登台，並成為該團第二指揮，逐漸累積名聲。1956年，海汀克臨陣代打朱里尼與大會堂管弦樂團合作，雙方留下深刻印象，在1959年原本大會堂管弦樂團的音樂總監貝努姆（Eduard van Beinum）驟世後，海汀克先與約夫姆（Eugen Jochum）共同被命為第一指揮，1963年則正式成為大會堂管弦樂團的音樂總監，自此展開國際名聲。

海汀克之後在荷蘭皇家大會堂管弦樂團擔任長達27年的音樂總監職，最為人津津樂道。同時他也在英國皇家歌劇院、柯芬園歌劇院、格萊德邦歌劇節擔任過音樂總監，以及於芝加哥交響樂團與倫敦愛樂擔任過首席指揮。在晚年時他被賦予許多終身榮譽職位，像是波士頓交響樂團的榮譽指揮、歐盟青年交響樂團的桂冠指揮，以及歐洲室內樂團、柏林愛樂與維也納愛樂的榮譽成員。他的最後一場音樂會是在2019年9月6日與維也納愛樂在琉森音樂節登台，他曾對退休一事說過：「我其實不是很喜歡這些官方的告別，但我之後再也不會繼續指揮了。」

海汀克錄音等身，與其執掌樂團灌錄超過450張唱片，擅長於馬勒、布魯克納與蕭士塔高維契等晚期浪漫作品。

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