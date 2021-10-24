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《音樂美國》選出年度指揮家

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

今年34歲的指揮家泰迪．亞伯拉罕（Teddy Abrams），路易維爾交響樂團的音樂總監，日前被《音樂美國》（MUSICAL AMERICA）選為年度最佳指揮。

在得知消息後，亞伯拉罕也發表聲明，表示能夠受到這樣的殊榮，備感榮幸。同時他也認為這個獎項不只是對他個人表現的肯定，更是與他一同工作的樂團同仁們，成就的表彰。今年是亞伯拉罕在路易維爾交響樂團的第八個樂季，正如他自己所說，他和樂團的關係已經是如家人般的親近了。

除了在音樂上的成就之外，亞伯拉罕也積極帶領樂團投入社區的互動，並用藝術來關懷時事，在疫情爆發的期間，還有｢黑命貴｣運動興起時，他都用實際的行動來回應，前不久更首演了一部結合嘻哈饒舌元素成分的歌劇《最偉大的人》，用來紀念在地出生的世界拳王阿里。

過往曾經獲選《音樂美國》年度最佳指揮的指揮家包括有艾索普（Marin Alsop）、梵志登（Jaap van Zweden）、魏瑟－莫斯特（Franz Welser-Möst）等人，另外亞伯拉罕的啟發者提爾森．湯瑪斯（Michael Tilson Thomas）也曾得到此一殊榮。

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