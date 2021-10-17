姚阿幸小提琴大賽首獎出爐

文/MUZIK

來自美國現年25歲的小提琴家Maria Ioudenitch在剛結束的2021漢諾威姚阿幸小提琴大賽（Joseph Joachim Violin Competition Hannover）中，以優異的表現拿下首獎及多個附加獎項。

這項三年一度的比賽創立於1991年，首獎得主可以獲得30000歐元的獎金，除此之外，Maria Ioudenitch還獲得了最佳委託創作演奏獎、最佳室內樂獎，以及華納唱片獎，並將獲得全球首發專輯的權利。

Ioudenitch出生於俄國，在美國堪薩斯州長大，曾在寇帝斯音樂院及新英格蘭音樂院就讀。她和其他參賽者在本屆比賽中的精采表現，可以在大賽的 官網 中欣賞到。除了這項比賽之外，Maria Ioudenitch也在先前的堤博・瓦格國際小提琴大賽以及易沙意小提琴大賽中獲得首獎。

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