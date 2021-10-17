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108鍵、9個八度 澳洲製琴廠的鋼琴「大作」

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

▲photo from Stuart & Sons

澳洲僅存的鋼琴製造廠之一Wayne Stuart，在新南威爾斯省南部的獨立工作室，以手工打造出目前全球唯一、擁有108鍵、音域橫跨9個八度的大鋼琴。

此琴琴身長達3公尺，以塔斯馬尼亞產的澳洲紅豆杉（Tasmanian Huon pine）、耗時18個月打造。跟一般88鍵、約略超過7個八度的鋼琴相比，Stuart的大琴鍵盤，為鋼琴家多提供了將近2個八度的可能性。

Stuart接受澳洲廣播公司訪問時提及，以108鍵音域譜寫的音樂早已存在多時，這不是什麼怪事，因為這大致反映的就是管風琴的音域。他對繼續手工製作108鍵鋼琴頗具熱情：「我個人認為，這是21世紀鋼琴最起碼的音域範圍，我現在無法忍受坐在88鍵琴前了，我會想拿把斧頭來，因為它太有限了。」

現在所知的鋼琴，是樂器技師Bartolomeo Cristofori於1700年左右發明的，以能夠改變音量大小的擊弦裝置，取代了傳統的大鍵琴。鋼琴製造商接著設計更多按鍵的新琴，讓海頓、莫札特等古典時期作曲家得以創作更有挑戰性的「全鍵盤曲目」。

蕭邦、李斯特等浪漫時期的作曲家與鋼琴家繼續這種趨勢，他們的音樂更要依靠樂器來表現。直到1880年代晚期，史坦威開發出88鍵鋼琴，現代鋼琴的「標準」才由此奠定。

在Wayne Stuart的大琴問世前不久，紐西蘭曾經出現低音弦特長、額外加強低音域的鋼琴；日本也有拿掉黑鍵的鋼琴

澳洲鋼琴家、作曲家Ashley Hribar試過Stuart的108鍵大琴，除了閃爍的最高八度與深沉的低音，也展示了因為尺寸與結構強化，而富有亮度與迴響的琴聲。

如果不提那多出來的20個鍵，該琴與演奏會用的標準琴看起來所差無幾。至於多出來的音域有何作用？Hribar解釋道：「人耳無法辨別該琴頂端音域的音高，但腦、耳合作之下，卻能在某種程度上想像出那個音高的聲音。」

這部大琴是由維多利亞省Beleura House & Garden總監Anthony Knight以30萬澳幣的價格委託製造、目前正安置於Beleura，他形容該琴是「世界第一爆好」。

製琴的Wayne Stuart則表示：「這是21世紀，我們需要新東西、需要新的視野，而這當然就是。」

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