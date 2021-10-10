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脫下白領結 換上黑襯衫

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

隨著音樂會的形式越來越朝向大眾化，親民化的方式轉變，音樂會的服裝規範，也越來越寬鬆，不知大家有無注意到，就連台上的樂團演奏者們，身上的服裝也開始有不同了。

在上個世紀，幾乎所有的交響樂團團員，在登台時都有固定的服裝規定，男性團員清一色都是燕尾服搭配白襯衫和白領節。其實這樣的服裝傳統開始的更早，大約從十九世紀就是如此。原因是在當時，這樣的裝扮被認為是最正式最符合社交禮節的。

然而，如今人們對於正式服裝的規範越來越寬鬆，除非是在很特殊的場合，不然個人風格的裝扮已經不會被大眾視為失禮。就連參與音樂會或歌劇演出，都不再要求觀眾必須要盛裝打扮，只要得體舒適便可。而台上演出者的服裝也慢慢開始有轉變，目前已經有為數不少的職業樂團，將白領節拿掉，而改為全身黑的裝扮，甚至對於女性團員來說，像是紐約愛樂就在三年前，不強制規定一定要著裙裝，而是黑色褲裝也可以。

服裝有時是反映一個時代的風格和趨勢，因此，可以想見在不久的未來，或許我們可以看到更大膽新潮的服飾，出現在演奏舞台上喔。

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