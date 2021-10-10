空前創舉的開幕演出－2021臺南國際音樂節首週末．現場紀實

文/MUZIK

9月25日傍晚，臺南文化中心外湧現人潮，大家在防疫距離下陸續寫上實名制票券，魚貫進入演藝廳，即便在梅花座的規定下，依然可以感受到觀眾滿溢的期盼心情，因為首屆臺南國際音樂節的開幕音樂會「鋼琴72變」，終於在此晚登場！

本次演出由 音樂節藝術總監沈妤霖 策劃領軍，集合了張欽全、嚴俊傑、范姜毅、盧易之、Nikolai Saratovsky、鍾曉青、黃瑞蘭、廖培鈞、葉孟儒、林冠廷、黎國媛等知名鋼琴家一同參與。能一口氣看到12位鋼琴家登臺，可以說是「未演先轟動」，完售的票房忠實反應了觀眾對於開幕音樂會的期待，也為2021臺南國際音樂節開啟了漂亮的開端。

演出前看了一下節目安排，發現除了是以「手」的數目由少到多外，也明顯在上半場是先用雙鋼琴編制，下半場則是進入4架到6架鋼琴規模的曲目，能一晚聽到各種鋼琴數量與演奏人數的搭配，真的是呼應了標題「72變」。

除了演出編制的變化外，此晚讓人驚艷的還有燈光與投影的搭配：在第一首范姜毅演出的史克里亞賓《寫給左手演奏的夜曲》時是微光聚焦鋼琴、第二首沈妤霖演出的賽依《給鋼琴演奏的帕格尼尼爵士》則是變成藍色背景、第三首的嚴俊傑與鐘曉青合作的浦朗克四首聯彈則又改以綠光呈現等等，以視覺輔助聽覺，相當具有設計感。

▲三位鋼琴家邊演奏拉赫曼尼諾夫邊爭風吃醋，為此晚演出開啟了輕鬆有趣的新篇章

但在拉赫曼尼諾夫的六首聯彈曲目開始前，背景光採用了粉紅色，不禁想著這似乎不是一個通常會用於拉赫曼尼諾夫的色調？沒想到擔任此首演出的張欽全、廖培鈞與葉孟儒三位鋼琴家，開啟了此晚音樂會的新篇章：三人在浪漫曲段落時，大秀了默劇演技，剪不斷理還亂的關係，為此曲原本的浪漫氛圍增添不少笑料，觀眾更在葉孟儒順手變出一朵花時氣氛high到最高點！也預告了12位鋼琴家在暖身後，帶來的絕對不會是只有「演奏」。

果然在《自由的探戈》、《玫瑰人生》、《散拍狂想曲》等熱門樂曲後，上半場壓軸的重頭戲，是僅以2臺鋼琴動用12位鋼琴家的羅西尼《賽爾維亞理髮師幻想曲》，正納悶到底如何用1臺鋼琴塞進6位鋼琴家時，只見臺上瞬間成為了「殘酷舞臺」，有桌有椅有按鈴，盧易之與葉孟儒還分別擔綱指揮，頓時成為了相當熱鬧的獨幕劇，在兩組人馬接力12手聯彈後，最終全部人還是加入了終曲演奏，也讓觀眾見證了鋼琴演奏上幾乎無法出現的「12人雙鋼琴」演奏。

中場休息時充分感受到觀眾的情緒早已被帶起，相當熱鬧地討論上半場演出，我也注意到換場時已經把六架鋼琴都先安置好，非常期待到底能有什麼樣的磅礡音響。下半場一開始三首演出，皆由4位鋼琴家駕馭4架鋼琴，以正規古典曲目讓觀眾感受多架鋼琴的演奏魅力，做出相當好的節目平衡。之後登場重頭戲：6架鋼琴搭配12位鋼琴家，則是將氣氛推至高點，最後一首拉維涅克的《加羅普進行曲》，觀眾光看到工作人員拿出一堆小道具：包含玩具搥、三角鐵、報紙，甚至還有搞笑音效的尖叫雞，就知道此曲絕對不是個「嚴肅」作品，鋼琴家們也都在臺上「玩」開了，跳舞、唱歌等各種特殊橋段插入，讓此晚成為了一場音樂派對，也博得觀眾滿堂彩。而鋼琴家們也相當有誠意地準備了三首的安可曲，讓觀眾能多看到如此珍貴的「24手聯彈」大場面，為臺灣古典音樂舞臺留下嶄新的一筆記錄！

伴隨著前晚滿足又興奮的心情入眠後，9月26日則是進行「臺南市立圖書館新總館」一日遊：不是音樂節報導嗎？為何跑去了圖書館？這是本次臺南國際音樂節的一大特色──不只在表演廳內發生，更會在美術館、博物館、花園甚至是動物園裡「撞見」音樂會！

▲在打磨、黏貼、組裝後，輕巧的拼圖笛就完成了！

早上11點先至圖書館四樓參與「樂器製作工作坊」，這是臺南國際音樂節的特色活動之一，由「瓦特以前訂製所」創辦人江靖傑帶領大家自己組裝自己的樂器，在細心用砂紙打磨後，原本看起來略帶「煙燻感」的拼圖零件瞬間換新，而僅是透過三秒膠與白膠堵住接縫，竟然就可以讓如此輕巧的紙板零件，吹出如同直笛一般的音色，現場江靖傑甚至示範了如何用拼圖直笛吹出海頓的小號協奏曲片段，相當令人驚奇──當然，就跟所有樂器一樣，自己還需要回家多練習，才能有辦法把這項「小」樂器吹得如同專業樂器一般厲害。

在稍事休息後，下午的重頭戲就是在圖書館大廳演出的「希望在唱歌」：屏東希望兒童合唱團音樂會。可能臺南市民都相當期盼參與首屆音樂節，演出前一小時圖書館外就出現排隊人潮，在防疫入館人數限制下，大家有秩序地等待入場機會。現場除了一樓安排的座位區外，二樓與三樓也都圍繞著大廳天井擺放椅子，讓民眾可以舒適欣賞音樂會。

▲希望兒童合唱團純淨的歌聲，讓當日的圖書館充滿了天籟之音

希望兒童合唱團主要由排灣族與魯凱族的孩子組成，年齡最小至小學四年級，最大至高中三年級，在國內外皆獲獎無數，一開口便可感受到他們純淨的共鳴與和聲，極度純淨並渾然天成。指揮Muni（吳聖穎）特別與觀眾說到：「因為疫情的關係，我們很久沒一起唱歌了，因此孩子們都相當珍惜這次的演出機會。」有別於一般原住民合唱團多以族語歌曲為主，希望兒童合唱團的演出從日語、英文乃至臺語、客語歌曲，皆有相當精采的表現，當然最具有特色的，還是他們在安可曲時的傳統歌謠，在節奏的配合下，舞蹈動作相當自然地從原本的多排排列，變成同心圓的隊形，讓人感受到團員們的絕佳默契，並且讓整棟圖書館，沉浸在合唱藝術的美好之中。

走出圖書館，臺南國際音樂節的首個週末，就暫時告一個段落。在接下來的兩個多月，還有更多精采的節目，等著大家參與。如果覺得節目太過琳琅滿目，不知如何下手的話，不妨參考先前MUZIK曾經分享的音樂節攻略路線（ 旅遊提案篇＆特製行家篇 、 樂迷必看篇＆親子樂遊篇 ），又或是可以挑出心愛的節目，走出屬於自己的音樂節路線！

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