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匹茲堡交響樂團續約現任總監至2028

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

美國匹茲堡交響樂團宣布將和現任音樂總監Manfred Honeck續約，任期將至2028年為止。

Manfred Honeck在2008年正式接任樂團總監一職，而這個續約將會讓他在匹茲堡交響樂團任職的時間達到20年之久。他也在申明中表達了對新合約的欣喜，並將繼續帶領樂團以充滿熱情的方式，繼續服務樂迷。同時他也表示新樂季樂團將會重回現場演出的舞台，同時還有數個錄音計畫將會進行。

匹茲堡交響樂團創辦於1895年，曾在二十世紀初一度經歷財務危機，不過挺過之後，就越加茁壯。接下來在幾位知名的指揮大師，像是Fritz Reiner、André Previn、Lorin Maaze等的帶領下，不論知名度和演奏實力都與日俱增，也成為美國境內重要的職業樂團之一。

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