匹茲堡交響樂團續約現任總監至2028
文/MUZIK
美國匹茲堡交響樂團宣布將和現任音樂總監Manfred Honeck續約，任期將至2028年為止。
Manfred Honeck在2008年正式接任樂團總監一職，而這個續約將會讓他在匹茲堡交響樂團任職的時間達到20年之久。他也在申明中表達了對新合約的欣喜，並將繼續帶領樂團以充滿熱情的方式，繼續服務樂迷。同時他也表示新樂季樂團將會重回現場演出的舞台，同時還有數個錄音計畫將會進行。
匹茲堡交響樂團創辦於1895年，曾在二十世紀初一度經歷財務危機，不過挺過之後，就越加茁壯。接下來在幾位知名的指揮大師，像是Fritz Reiner、André Previn、Lorin Maaze等的帶領下，不論知名度和演奏實力都與日俱增，也成為美國境內重要的職業樂團之一。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言