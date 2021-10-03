哈薩克鋼琴家拿下里茲鋼琴大賽首獎
文/MUZIK
三年一度的里茲鋼琴大賽上週結束，來自哈薩克的23歲鋼琴家Alim Beisembayev奪下今年的首獎，而他在比賽期間的演奏，也由華納音樂集結發行，目前已經可以在各大數位串流平台上聽到。
數位專輯共收錄了Alim Beisembayev在準決賽及決賽中彈奏的三首曲目，包括史卡拉蒂、李格悌，以及拉威爾的作品。Alim Beisembayev不但能獲得25000歐元的首獎獎金之外，還將會由專業經紀公司安排他的演出活動，同時也獲得華納古典音樂的唱片發行機會。
今年已是第二十屆的里茲國際鋼琴大賽，向來被許多人認為是年輕音樂家生涯起步的搖籃，像是普萊亞（Murray Perahia）、魯普（Radu Lupu）等國際知名大師，都曾在這項大賽當中掄元，並打響知名度。
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