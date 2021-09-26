Channel Classics被收購

文/MUZIK

曾獲得《留聲機》雜誌評選為年度最佳古典樂唱片品牌的Channel Classics，日前正式被Outhere Music併購。

創辦於1990年，Channel Classics共製作發行超過400張的專輯，知名的音樂家則包括小提琴家Rachel Podger，以及指揮家Iván Fischer。除了曾多次獲得《留聲機》雜誌的年度專輯外，更在2015年得到年度最佳古典樂唱片品牌獎，是古典樂獨立廠牌中的佼佼者。

而成立於2007年的Outhere Music，近年來則是在市場上不斷收購有潛力及品質的古典或爵士獨立廠牌，目前旗下已經擁有十個不同品牌，Channel Classics將會成為這個家族中的第十一位成員。

在完成收購後，Channel Classics仍將繼續保持原有運作的主導性，所有既有的業務與計畫將不受影響。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》