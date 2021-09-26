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山田和樹接任伯明罕市交首席指揮

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

日籍指揮家山田和樹將於2023年四月起正式接任伯明罕市立交響樂團（City of Birmingham Symphony Orchestra）首席指揮兼藝術顧問，任期將達四年半。

現年42歲的山田和樹，目前是蒙地卡羅管弦樂團的首席指揮，同時也擔任日本愛樂管絃樂團的常任指揮，以及讀賣交響樂團的首席客席指揮。他在2012年首次與伯明罕市交合作後，雙方就建立起良好的關係，並在2018年起擔任其首席客席指揮一職。而當現任的首席指揮，立陶宛籍的Mirga Gražinite Thira宣布將於本季結束後不再續任，山田就被認為是當然的繼任者。

伯明罕市立交響樂團成立於1920年，而在上世紀80年代，由當時的首席指揮拉圖（Simon Rattle）帶領，晉身為世界上首屈一指的一流樂團。而後續也有相當多優秀的指揮家擔任過其領導者，像是Sakari Oramo，又或是Andris Nelsons。

山田和樹是2009年貝桑松國際指揮大賽的首獎得主，之後便活躍於歐陸及日本。深受大師小澤征爾的信賴與喜愛，山田在2010年代替小澤成為瑞士國際音樂節的藝術總監，並多次在小澤主辦的松本音樂節中擔綱演出。

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