快訊

指檢出有害生物 陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

中秋節烤肉熱量排行榜 網友糾結：最愛吃的那幾樣最會肥！

馬友友獲頒高松宮文化紀念獎

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

第三十二屆《日本高松宮殿下世界文化記念獎》於前日公布得獎者，本屆音樂類別由華裔大提琴家馬友友獲得。

1955年出生的馬友友，深受前輩大師卡薩爾斯的影響，職業生涯目前共發行超過百張以上的專輯，並獲得十八次葛萊美獎的殊榮。除了在傳統的古典樂演出曲目與場所之外，馬友友的音樂風格多樣且寬廣，演奏的型態更不拘於一般。今年暑假當全美開始進行大規模疫苗接種時，馬友友就曾在注射後的觀察期拿出大提琴，當場演奏給現場等待注射的民眾，用音樂來安慰受到疫情影響而惶恐的大家。

遴選委員，也同樣是大提琴家的堤剛表示，馬友友是他認識並且合作超過數十年的好友，而即便是古典音樂界的巨星，他一貫的謙沖、好學，以及對音樂的熱情始終沒有改變過。而他一生致力於用大提琴將音樂傳遞給人們的心意，更是表現在日常生活中。堤剛回憶曾有一次他們前往日本仙台演出，因為吃到一間好吃的壽司店，馬友友竟然在飯後就直接拿出琴來，為壽司師傅演奏數曲，以當作感謝。

高松宮殿下世界文化記念獎創立於1988年，是為了紀念前日本美術協會總裁高松宮親王而設立的獎項，旨在表彰對人類社會有極大貢獻的藝文人士（日本及國際），除了音樂項目外，還有繪畫、雕刻、建築和戲劇演藝。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

送日本男團「純烈」內含菜刀恐嚇信 6旬師奶粉絲遭逮

議員推薦20人達標 日本自民黨代理幹事長野田聖子確定參選

日本發現疫苗內含異物 輝瑞指屬正常成分不影響安全

日本擬10月4日舉行國會臨時會 選出新任首相

相關新聞

馬友友獲頒高松宮文化紀念獎

第三十二屆《日本高松宮殿下世界文化記念獎》於前日公布得獎者，本屆音樂類別由華裔大提琴家馬友友獲得。

塵封中東地底八世紀 世界最老管風琴出土修復

20世紀早期，一個考古團隊在巴勒斯坦耶誕教堂（Basilica of the Nativity，建於耶穌誕生的馬槽原址，為全球尚在使用的極老教堂之一）地下，發掘出一部12世紀製造的管風琴，因為當地氣候乾燥，樂器就這樣保存了幾個世紀，成為現存最高齡的管風琴。近期，西班牙音樂史家、管風琴家David Catalunya正努力將之重建，或許能讓世人再次聽到它的聲音。

貨櫃下不來 洛杉磯歌劇院10天趕工打造《吟遊詩人》

因為COVID-19疫情打亂全球供應鍊，造成許多重要海港大排長龍，四艘載著洛杉磯歌劇院開季劇目《吟遊詩人》舞臺佈景的貨櫃船，自8月10日便在洛杉磯港邊徘徊，始終未得靠港卸貨。

古典音樂會讓你愛吃甜食？

已經有相當多的研究顯示，人類的聽覺會影響到味覺及嗅覺，甚至是行為模式，而根據日本宮城縣立大學最新的一項調查，古典音樂會讓人想吃甜食但卻會遠離速食餐飲。

蘋果音樂收購古典音樂串流平台

蘋果音樂宣布，正式收購古典音樂串流平台Primephonic，未來將使用該平台在古典音樂上的經驗和技術，提升使用者在蘋果音樂中聆聽古典音樂的體驗。

阿富汗民謠音樂家遭害

在美軍完全撤離，並由塔利班接管阿富汗後，許多人擔心在阿富汗從事文化藝術的工作者們會開始受到打壓，結果馬上傳來不幸事件，著名的阿富汗民謠歌曲家Fawad Andarabi傳出遭到殺害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。