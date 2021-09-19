馬友友獲頒高松宮文化紀念獎

文/MUZIK

第三十二屆《日本高松宮殿下世界文化記念獎》於前日公布得獎者，本屆音樂類別由華裔大提琴家馬友友獲得。

1955年出生的馬友友，深受前輩大師卡薩爾斯的影響，職業生涯目前共發行超過百張以上的專輯，並獲得十八次葛萊美獎的殊榮。除了在傳統的古典樂演出曲目與場所之外，馬友友的音樂風格多樣且寬廣，演奏的型態更不拘於一般。今年暑假當全美開始進行大規模疫苗接種時，馬友友就曾在注射後的觀察期拿出大提琴，當場演奏給現場等待注射的民眾，用音樂來安慰受到疫情影響而惶恐的大家。

遴選委員，也同樣是大提琴家的堤剛表示，馬友友是他認識並且合作超過數十年的好友，而即便是古典音樂界的巨星，他一貫的謙沖、好學，以及對音樂的熱情始終沒有改變過。而他一生致力於用大提琴將音樂傳遞給人們的心意，更是表現在日常生活中。堤剛回憶曾有一次他們前往日本仙台演出，因為吃到一間好吃的壽司店，馬友友竟然在飯後就直接拿出琴來，為壽司師傅演奏數曲，以當作感謝。

高松宮殿下世界文化記念獎創立於1988年，是為了紀念前日本美術協會總裁高松宮親王而設立的獎項，旨在表彰對人類社會有極大貢獻的藝文人士（日本及國際），除了音樂項目外，還有繪畫、雕刻、建築和戲劇演藝。

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