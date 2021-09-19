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塵封中東地底八世紀 世界最老管風琴出土修復

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

20世紀早期，一個考古團隊在巴勒斯坦耶誕教堂（Basilica of the Nativity，建於耶穌誕生的馬槽原址，為全球尚在使用的極老教堂之一）地下，發掘出一部12世紀製造的管風琴，因為當地氣候乾燥，樂器就這樣保存了幾個世紀，成為現存最高齡的管風琴。近期，西班牙音樂史家、管風琴家David Catalunya正努力將之重建，或許能讓世人再次聽到它的聲音。

認真地說，把考古隊發現的那些古物稱為「管風琴」，其實稍嫌誇大，畢竟他們只找到了風管跟鐘，其它木造部分，當然早就灰飛煙滅了，還好留下來的金屬部分，正是整部樂器發聲的核心。

Catalunya驚訝於該琴風管保存狀態之好，只有一些氧化的鏽斑與磨損痕跡，他告訴基督徒媒體中心（Christian Media Center）：「這個樂器就像被凍結在時光之中……風管好似昨天才打造出來。現在我們有機會好好地了解中世紀的管風琴史、技術水準、教堂文化，也可以藉由了解其製造方式，來進行複製，讓它的聲音重現世間。」

以歷史角度來看，這部管風琴可能是被來自法國的十字軍帶到聖地的。 Catalunya推測，它在教堂被使用了大約一個世紀，直到12世紀穆斯林打過來時，才被移置保護。

在此琴出土之前，沒有任何早於15世紀的管風琴留存至今，而最老的可奏之琴位於瑞士，1435建造，使用約12根音管。對巴勒斯坦耶誕教堂老琴的相關研究，可望讓今人更加了解音樂史以及教堂的音樂實務。

Catalunya已經著手整理與重建該琴，以「重聞琴聲」為目標，預計將耗時5年左右。重建完成之後，它將在耶路撒冷的聖地博物館（Terra Sancta Museum）展出，也期待能夠在音樂會上演奏。

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