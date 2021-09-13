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貨櫃下不來 洛杉磯歌劇院10天趕工打造《吟遊詩人》

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

因為COVID-19疫情打亂全球供應鍊，造成許多重要海港大排長龍，四艘載著洛杉磯歌劇院開季劇目《吟遊詩人》舞臺佈景的貨櫃船，自8月10日便在洛杉磯港邊徘徊，始終未得靠港卸貨。

非營利組織Marine Exchange of Southern California 的資料顯示，8月23日，洛杉磯港與長灘港內，有38艘貨輪下錨。洛杉磯歌劇院代表指出：該院的40呎貨櫃，從摩納哥的蒙地卡羅歌劇院起運，但到9月7日或8日之前，可能都還無法落地——這樣的話，幾乎根本不可能趕上9月18日的開季演出了。

情勢所逼，該院很快在8月24日決定：自己打造整場佈景，把通常需時3個月的工作，瘋狂壓縮到10天完工。技術總監Jeff Kleeman與藝術規劃副總Rupert Hemmings率領包括鋸木、黏著、釘板、打磨、噴漆等技師的45人團隊，建造60呎長的攝影桁架，並組裝火燄效果所需的丙烷供應歧管系統，每天要從早上八點做到晚上十點。

洛杉磯歌劇院最初是在8月20日從港口得知「貨送不到」的消息——在18個月的閉院之後，當時他們正忙於回到駐地Dorothy Chandler Pavilion——Kleeman說，那就像一場夢，但它就是發生了……他花了點時間才讓自己「回到現實」，然後馬上著手採買眼下又貴又難買的木材，終於及時購得35000美元的木料，分別於8月23日及24日送達。

建造工作從地下室開始，各部件分開上色，再到舞臺上組裝起來——原計劃中，光是電氣部分，就要使用近千組燈具固定裝置——還好服裝與道具早在一個月前，就已空運送達。

為了讓龐大的演出團隊上臺排練，眾多工作必須在兩週之內同時進行，Hemmings估算這場因疫情耽誤運輸而展開的超級救援行動，將增加30萬美元的額外開銷，但錢花得絕對值得：「對我們來說，讓節目進行下去相當重要，所有的藝術家與合唱團成員都失業已久，我們努力花錢，好回到工作崗位。」並不忘指出，從搭建佈景到排練、再到讓觀眾回來，一重又一重的COVID-19防疫措施，讓一切都變得更加複雜。

那麼，這個團隊如何在10天內完成不可能的任務？Kleeman與Hemmings直言：佈景又不用維持80天，它們只要能挺過6場演出就行了，所以無關緊要之處，還是可以抄些捷徑。Hemmings已與摩納哥那邊的藝術總監漏夜聯繫，確認洛杉磯版本的細節、確保它符合原來版本的創造願景；設計師Louis Désiré特別關心織物與漆面的呈現，洛杉磯歌劇院將快遞樣本，讓他可以得到觸覺的體驗；也與導演Francisco Negrín及燈光設計Bruno Poet進行線上會議。

Hemmings對這個緊急打造的舞臺頗有信心：除非是超級挑剔的觀眾，才會發現這次開季夜的差異。

而對Kleeman來說，這可不是他第一次「急就章」：早在20年前，來自俄國的一場《馬克白》製作，就因船塢罷工而無法靠岸。雖然《馬克白》的佈景沒有《吟遊詩人》那麼複雜，但讓Kleeman腎上腺素飆升的程度可是所差無幾——當年《馬克白》拉起序幕時，整個劇院充滿了糖松的氣味，因為工作團隊在10天之內鋸了10000板英呎（board-feet，指1英尺長、1英尺寬、1英寸厚的木材體積）的木料，味道大到整個表演廳都聞得到，令他永難忘懷——除了衷心期待能夠再快速地處理如此大量的新鮮木頭、聞到那些自然泌出的芳香；他也希望這回趕完工，能在第一道燈光照亮舞台的瞬間，重溫如同以往「成功達陣」的驕傲。

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