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古典音樂會讓你愛吃甜食？

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

已經有相當多的研究顯示，人類的聽覺會影響到味覺及嗅覺，甚至是行為模式，而根據日本宮城縣立大學最新的一項調查，古典音樂會讓人想吃甜食但卻會遠離速食餐飲。

這項研究調查共找來800位受試者並請他們聆聽四個不同分類的音樂，包括有古典音樂、爵士樂、嘻哈流行，以及搖滾重金屬樂。在聆聽完每個分類的音樂後，會讓受試者描述其心境狀態，同時選擇想要吃的食物種類。結果發現，在聽完古典音樂後，受試者皆表示心情平靜放鬆，並且多會選擇甜點類的食物像是巧克力餅乾，而最少人選擇速食類的食物像是漢堡薯條等。

類似的研究也顯示，古典音樂會影響到聆聽者的消費行為，根據瑞典卡爾斯塔德大學的報告，如果在服飾店裡撥放古典音樂，消費者會傾向於購買更為昂貴的衣服。而也有其他的研究顯示，古典音樂的聆賞者比較會購買價格高的紅酒。

在宮城縣立大學的研究中，受試者所聆聽的古典音樂分別為艾爾加的《愛的禮讚》，以及巴赫的《G弦之歌》。

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