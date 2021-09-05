蘋果音樂收購古典音樂串流平台

文/MUZIK

蘋果音樂宣布，正式收購古典音樂串流平台Primephonic，未來將使用該平台在古典音樂上的經驗和技術，提升使用者在蘋果音樂中聆聽古典音樂的體驗。

Primephonic成立於2018年，是一個致力於研發專屬古典音樂線上聆聽的平台。平台執行長，同時也是創辦人之一的Thomas Steffens表示，Primephonic已經獲得百萬用戶以上的支持，同時成為古典音樂在數位聆聽領域中的領頭羊，而他深信未來加入蘋果音樂後，可以服務到更多的用戶，讓古典音樂在這個世代，甚至是下個世代，繼續扮演重要的角色。蘋果音樂的副執行長Oliver Schusser也表示，藉由Primephonic在古典音樂中的專業和技術，相信會讓蘋果音樂在古典音樂的項目中，成為世界第一。

這個合併案正式生效後，Primephonic將在九月正式下線，其所建立的歌單和部分在平台上獨家授權的音檔將會轉換到蘋果音樂的平台上，而原平台的使用者將可免費獲得六個月的蘋果音樂服務。此外，蘋果音樂也計畫在明年以Primephonic的搜尋、分類和邏輯技術為根柢，推出全新的古典音樂串流服務平台及APP，屆時將會提供更完整的服務給愛好古典音樂的朋友們。

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